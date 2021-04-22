الزمالك و الإنتاج الحربي ..رسالة غامضة من محمد عواد بعد صدمة كارتيرون

وجه محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رسالة غامضة بعد قرار مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الصادم، باستبعاده من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التي تقام اليوم الخميس بالدوري المصري الممتاز.

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» رسالة موجهة إلي الحساب الرسمي الرسمي لنادي الزمالك قائلاً «شكرا على دعمك"، كما أشار بعدة رموز مثل القلب و"قبعة الساحر" وشخص يتكلم وهو ما أثار الغموض حول رسالته.

وابتعد عواد عن المشاركة مع الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وقرر كارتيرون استدعاء الثنائي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، رغم أخطاء جنش في لقاء القمة ضد الأهلي، ومن قبله أبو جبل في مواجهتي الحدود بكأس مصر والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري يوم الأحد الماضي.