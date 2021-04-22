رئيس مياه الشرب بشمال سيناء يتفقد محطة التحلية بالقسيمة

تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمياه الشرب بشمال سيناء، محطة تحلية القسيمة بوسط سيناء.

وذلك للوقوف علي الحالة الفنية للمشروع تمهيدا لافتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بذكري تحرير سيناء، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال اللواء سعيد بده ، إن تنفيذ المحطة يأتي ضمن منظومة محطات التحلية التي يجري تنفيذها في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة بصفة عامة و سيناء بصفةٍ خاصة، لدعم التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب و التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي .

بطاقة500م٣:

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطه القسيمة ٥٠٠م٣ يوميا وتعتمد علي ٢ بئر أعماق ١٢٠٠ م طاقة ٥٠م٣/ساعة لكل بئر ، أيضا تم تجهيز المحطة بمولد ديزل طاقة ٠.٥ميجا في حالة انقطاع الكهرباء .

وأضاف أن محطات تحلية مياه الابار بكل من قري بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء ،تم تنفيذها بتكلفة إجمالية قيمتها 23 مليون و242 الف دولار، وتعمل هذه المحطات بنظام الطاقة الجديدة والمتجددة" بالطاقة الشمسية ".

وقد رافقه في الجولة اللواء خالد عزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط و المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء ، و المهندس سعيد فوزي رئيس قطاع وسط سيناء .



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