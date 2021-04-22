الأطباء تنعي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
بينهم عضو مجلس شيوخ.. نقابة الأطباء تعلن وفاة 4 شهداء جدد بكورونا
نعت النقابة العامة للأطباء، 4 شهداء من المهنة استشهدوا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وجاءت أسماء الشهداء كالتالي:
الشهيد الدكتور أحمد عبد العزيز الأستاذ بكلية طب قصر العينى رئيس قسم طب الحالات الحرجة وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهوالشهيد الـ (473).
الشهيد الدكتور محمد طارق شلبي استشاري الأنف والأذن ومدير إداره العلاج الحر بالإسكندرية سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد الـ (474).
الشهيد الدكتور السيد محمد السيد عبد الحليم استشاري النساء والتوليد بالإسكندرية والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد الـ (475).
الشهيد الدكتور هاني الديب عازر ميخائيل أخصائي النساء والتوليد بمدينة البَليَنا في سوهاج والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد ال(476).