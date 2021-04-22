عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأطباء تنعي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

بينهم عضو مجلس شيوخ.. نقابة الأطباء تعلن وفاة 4 شهداء جدد بكورونا

شهداء الأطباء
شهداء الأطباء

نعت النقابة العامة للأطباء، 4 شهداء من المهنة استشهدوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أسماء الشهداء كالتالي:

الشهيد الدكتور أحمد عبد العزيز الأستاذ بكلية طب قصر العينى رئيس قسم طب الحالات الحرجة وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهوالشهيد الـ (473).


الشهيد الدكتور محمد طارق شلبي استشاري الأنف والأذن ومدير إداره العلاج الحر بالإسكندرية  سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد الـ (474).


الشهيد الدكتور السيد محمد السيد عبد الحليم استشاري النساء والتوليد بالإسكندرية والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد الـ (475).

الشهيد الدكتور هاني الديب عازر ميخائيل أخصائي النساء والتوليد بمدينة البَليَنا في سوهاج والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وهو الشهيد ال(476). 

FB_IMG_1619091284724
FB_IMG_1619091284724
IMG-20210422-WA0012
IMG-20210422-WA0012
IMG-20210422-WA0011
IMG-20210422-WA0011
IMG-20210422-WA0010
IMG-20210422-WA0010
فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد مجلس الشيوخ اطباء لجنة الصحة فيروس كورونا النقابة العامة للأطباء وكيل لجنة الصحة

موضوعات متعلقة

الصحة: إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالإبلاغ عن حالات كورونا لمتابعتها منزليا

بالصور .. أحمد السبكي يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة في بورسعيد

إحدى منتفعات التأمين الصحي: خدمة فوق الوصف ومعاملة محترمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بإجراءات عزل كورونا بمستشفي المبرة بورسعيد

ضحايا كورونا | الأطباء تنعى شهيدين جديدين من أعضائها

بـ تثبيت المؤقتين في الشرقية| نقابة البيطريين تحصل على 13 حكما قضائيا

تفاصيل المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

الشهيد 470 | نقابة الأطباء تنعى الدكتور علي عبد الرحمن

ترشيحاتنا

انفوجراف.. الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 6%زيادة خلال الربع الأول من العام

المالية: إعداد نشرة نصف سنوية وتقرير عن الديون الداخلية والخارجية لأجهزة الموازنة العامة

الحكومة: الخميس 29 إبريل إجازة رسمية عيد تحرير سيناء بدلاً من الأحد

قرارات نهائية.. كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ونظامها

البنك المركزي يصدر ضوابط لعمليات السحب والايداع من الهاتف المحمول

الألفي عن ذكرى العاشر من رمضان: قلبت المعايير العسكرية رأسا على عقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ