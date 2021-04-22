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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراقبة واستعداد للرد

روسيا تعلن انتهاء تدريباتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، انتهاء تدريباتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، القوات الموجودة على الحدود مع أوكرانيا بالعودة إلى قواعدها غدًا الجمعة.

وكلف شويجو قائد هيئة الأركان للقوات العسكرية والجوية بمهمة التخطيط والبدء غد، في عودة القوات إلى نقاط انتشارها الدائمة وإجراء تحليل مفصل وتلخيص نتائج الفحص المفاجئ".

كما وجه خلال اجتماع عقد في شبه جزيرة القرم، قوات الجيش بأن تكون مستعدة للرد فورًا على أي تطورات سلبية في مناطق إجراء مناورات Defender Europe التي سينفذها حلف الناتو قريبًا بالبحر الأسود.

وقال "استمروا في مراقبة الوضع في مناطق تدريبات الناتو المتعلقة بالدفاع الأوروبي".

وقرر شويجو، اليوم الخميس، استكمال أنشطة التحقق في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا.

وقال: "إنني أعتقد أن أهداف الفحص المفاجئ قد تحققت بالكامل. لقد أظهرت القوات الروسية القدرة على ضمان دفاع موثوق عن البلاد، لقد قررّت استكمال أنشطة التحقق في المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية".

الناتو روسيا أوكرانيا القوات الروسية وزير الدفاع الروسي

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