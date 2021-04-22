صيدلة حلوان تقدم نصائح مهمة لتناول الطعام بطريقة صحيحة في رمضان

استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقدم اليوم الكلية مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة

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تتضمن هذه النصائح :

١-أن يكون الافطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

٢-الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

٣- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، و العناصر الغذائية المتكاملة.

٤-يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

٥-بين الافطار والسحور يفضل تناول الفواكه الطازجة والمجففة.

٦-شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

٧- أن يراعى فى وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.