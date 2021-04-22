عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان تقدم نصائح مهمة لتناول الطعام بطريقة صحيحة في رمضان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقدم اليوم الكلية مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر هذا اللينك اضغط هنا .

txt

جامعة حلوان تستعد لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البينية.. نجم يؤكد على اهتمام الجامعة بدعم وتجهيز الكلية الجديدة

تتضمن هذه النصائح :

١-أن  يكون الافطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

٢-الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

٣- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، و العناصر الغذائية المتكاملة.

٤-يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

٥-بين الافطار والسحور يفضل تناول الفواكه الطازجة والمجففة.

٦-شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

٧- أن يراعى فى  وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.

 

 

جامعة حلوان اخبار التعلبم كلية الصيدلة

ترشيحاتنا

صورة لا تراها إلا في مصر.. قبطى ومسلم يوزعان وجبات غذائية على مرضي مستشفيات دمياط

عادل العمدة: الثغرات التى فتحت فى برليف كانت تتطلب 76  قنبلة ذرية

الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة

السيسي يستعرض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس الوزراء يلتقي وزير السياحة لمناقشة عدد من الملفات .. تفاصيل

المشدد من ٣ لـ ١٠ سنوات للمتهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا والبراءة لآخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

د. أحمد سعد يكتب: هل كانت العاشر من رمضان.. مجرد حرب عسكرية؟

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ