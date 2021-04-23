عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

توفير محول إضافى مطلب أهالى عزبة الإمام فى الزقازيق

صدى البلد

استغاث أهالي أهالي عزبة الإمام تبع كفر عوض الله حجازي مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة ومفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.  

وقال المواطن خالد محمد ، أحد أهالي المنطقة فى رسالته: “نعانى من انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة مما يؤدي إلى الكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل جائحة كورونا للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.


وأضاف : كما نعاني من ضعف الكهرباء وحرق جميع الأجهزة الكهربائية في المنازل نحن في احتياج محول إضافي بدلا من محول واحد البلدين لا يكفي الرجاء المساعدة .. أبسط حقوقنا مع ارتفاع فواتير الكهرباء ومش عارفين نعيش حياتنا طبيعية. 

وأشار:  “تقرر انقطاع الكهرباء لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما تسبب في حرق بعض الأجهزة الكهربائية”. 

وناشد أهالي المنطقة، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضا

شكوى من انقطاع الكهرباء المتكرر بشارع عمر حسن بالمريوطية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس التيار الكهربائى الأجهزة الكهربائية فواتير الكهرباء انقطاع الكهرباء الخط الساخن 5731 الكهربائي

ترشيحاتنا

معارضة تشاد تطالب ماكرون بكشف غموض مقتل الرئيس ديبي

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. شبح المخابرات العامة المصرية يظهر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

واقعة غريبة.. موظف تقاضى راتبه لمدة 15 عاما دون أن يذهب للعمل

لتجنب حوادث الطرق .. أفضل 5 خطوات من أجل قيادة آمنة

دعاء ثاني جمعة من رمضان.. مستجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ