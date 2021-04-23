توفير محول إضافى مطلب أهالى عزبة الإمام فى الزقازيق

استغاث أهالي أهالي عزبة الإمام تبع كفر عوض الله حجازي مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة ومفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.

وقال المواطن خالد محمد ، أحد أهالي المنطقة فى رسالته: “نعانى من انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة مما يؤدي إلى الكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل جائحة كورونا للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.



وأضاف : كما نعاني من ضعف الكهرباء وحرق جميع الأجهزة الكهربائية في المنازل نحن في احتياج محول إضافي بدلا من محول واحد البلدين لا يكفي الرجاء المساعدة .. أبسط حقوقنا مع ارتفاع فواتير الكهرباء ومش عارفين نعيش حياتنا طبيعية.

وأشار: “تقرر انقطاع الكهرباء لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما تسبب في حرق بعض الأجهزة الكهربائية”.



وناشد أهالي المنطقة، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن.

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