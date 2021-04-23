مروحية ناسا تحلق فوق سطح المريخ ..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أرسلت ناسا أمرا إلى مروحيتها المريخية Ingenuity لتقوم برحلة جوية جديدة.

وحسب مدير المشروع فإن التحليق الجديد للمروحية سيكون أصعب وأعقد من السابق. ويتوجب على المروحية أن تصعد إلى ارتفاع 5 أمتار لتتعلق في الجو لفترة قصيرة أولا.

ثم تنحرف عن مكان التعلق إلى مترين، ثم تتعلق مرة أخرى في الجو وتقوم باستدارة كي توجه الكاميرا مختلف الاتجاهات للتصوير الملون، ثم تعود المروحية إلى مكان الإقلاع وتهبط فيه.

يذكر أن مروحية Ingenuity التي تزن 1.8 كيلوجرام كانت قد صعدت في 19 أبريل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستغرق تحليقها آنذاك 39.1 ثانية.