مسلسل النمر الحلقة 10: محمد إمام يخدع محمد رياض وهنا الزاهد بـ فقدانه الذاكرة

شهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل" النمر" للفنان محمد إمام استجواب " الشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد"، لـ “نوح” ومطالبتهم له بارتداء قناع أسود لمقارنة صورته، مع "النمر" المتهم بسرقة صاغة عنتر الحلق.

يتفاجأ الحاضرون بتمكن بعض الأشخاص من القبض على "النمر"، لكن يتضح أنه مخطط من ثلاثة أشخاص لخداع عنتر الشيمى وشمس، والحصول على المكافأة التى عرضوها لضبط اللصوص.

يكافئ محمد إمام صديقه سكلانس، ببعض الأموال ويشكره على وقوفه معه فى العملية الأخيرة، ويسأله سكلانس "انت اتعلمت السرقة بعد مافقدت الذاكرة ولا قبلها"، ويرد إمام "اللى قدامك ده فاقد كل حاجة فى حياته إلا الذاكرة.. هى الحاجة الوحيدة اللى عايش عليها".

تعجب ملك "هنا الزاهد"، والشيمى بلباقة محمد إمام وحسن تعامله مع الزبائن فى الصاغة، ويشكراه، ويعدهم إمام "بإذن الله اللى جاى ضرب نار"، ويتفاجأ الجميع بدخول سيدتين وطفل، وتزعمان أنهما والدة محمد إمام والأخرى خالته، ويوضحون أن اسمه "رجب"، وتسلمه أمه بعض الوثائق الرسمية له.

تعزم هنا الزاهد والشيمى محمد إمام وأسرته، فى فيلتهم ويطلبون منهم قضاء الليلة عندهم والسفر صباحا، ويعاتب محمد إمام أمه وخالته "المزيفتين" على طريقة كلامها أمام الشيمى وملك لخوفه من كشف مخططهم لخداع الشيمى وملك، ويعدهم بمكافأة مالية "إذا عدت الليلة على خير".

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.