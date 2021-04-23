عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر الحلقة 10: محمد إمام يخدع محمد رياض وهنا الزاهد بـ فقدانه الذاكرة

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل" النمر" للفنان  محمد إمام استجواب " الشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد"، لـ “نوح” ومطالبتهم له بارتداء قناع أسود لمقارنة صورته، مع "النمر" المتهم بسرقة صاغة عنتر الحلق.

يتفاجأ الحاضرون بتمكن بعض الأشخاص من القبض على "النمر"، لكن يتضح أنه مخطط من ثلاثة أشخاص لخداع عنتر الشيمى وشمس، والحصول على المكافأة التى عرضوها لضبط اللصوص.

يكافئ محمد إمام صديقه سكلانس، ببعض الأموال ويشكره على وقوفه معه فى العملية الأخيرة، ويسأله سكلانس "انت اتعلمت السرقة بعد مافقدت الذاكرة ولا قبلها"، ويرد إمام "اللى قدامك ده فاقد كل حاجة فى حياته إلا الذاكرة.. هى الحاجة الوحيدة اللى عايش عليها".

تعجب ملك "هنا الزاهد"، والشيمى بلباقة محمد إمام وحسن تعامله مع الزبائن فى الصاغة، ويشكراه، ويعدهم إمام "بإذن الله اللى جاى ضرب نار"، ويتفاجأ الجميع بدخول سيدتين وطفل، وتزعمان أنهما والدة محمد إمام والأخرى خالته، ويوضحون أن اسمه "رجب"، وتسلمه أمه بعض الوثائق الرسمية له.

تعزم هنا الزاهد والشيمى محمد إمام وأسرته، فى فيلتهم ويطلبون منهم قضاء الليلة عندهم والسفر صباحا، ويعاتب محمد إمام أمه وخالته "المزيفتين" على طريقة كلامها أمام الشيمى وملك لخوفه من كشف مخططهم لخداع الشيمى وملك، ويعدهم بمكافأة مالية "إذا عدت الليلة على خير".

txt

مسلسل النمر الحلقة 9.. شمس الحلق تنجح في خداع النمر

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

 

بيومي فؤاد محمد امام محمود حافظ نيرمين الفقي محمد رياض هنا الزاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مجلس الأمن بشأن إقليم تيجراي في إثيوبيا

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك عنيفة غرب مأرب

فوازير رمضان .. أيمن يونس يعلق على أداء الزمالك أمام الإنتاج

زير نساء.. شاب يرتبط بـ 35 سيدة في نفس الوقت لغرض واحد

سيد عبدالحفيظ: خصومات اللاعبين بالأهلي تعتمد على اللائحة وليست بالمزاج

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

بن شرقي بدأ بالسخرية .. تعليق محمد طلعت على واقعة البصق فى وجه مدرب الزمالك

الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ