سيد عبدالحفيظ: خصومات اللاعبين بالأهلي تعتمد على اللائحة وليست بالمزاج

كهربا صاحب أكبر عقوبة فى تاريخ النادي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول كرة القدم بنادي الأهلي، إن الخصومات التي يتم توقيعها على اللاعبين تعود إلى اللوائح المطبقة على الفريق.

وهُزم الأهلي من سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الدوري المصري، مساء الأربعاء الماضي.



وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "فكرة الخصومات تعود إلى اللوائح وليست (بالمزاج)، هناك أسلوب عمل ولوائح تحكم الجميع، والكل يوقع عليها ويعلمها منذ بداية الموسم".

تابع: "حتى اللاعب الذي يُخصم منه لا يعترض ويتقبل الخصم، هناك خصومات مرتبطة بالمواعيد، والأرقام تزيد على حسب الحدث، أعلى خصم طبقته في حياتي كان على كهربا وهو مليون جنيه، وفي اليوم التالي نتعامل بشكل عادي مع صاحب العقوبة لأننا في عالم احترافي".

وعن تطبيق غرامة المليون جنيه على كهربا، قال: "أنا أنتظر منه الكثير مثل بقية اللاعبين، وأنا قناعاتي الشخصية أنه يجب أن تكون هناك مساحات في العمل".

اختتم: "يجب أن يكون هناك رصيد في التعامل بيننا، ولو هناك خلل في فكر اللاعب ولم يستطع الفصل بين المصلحة الشخصية ومصلحة العمل يصبح الخلل عنده وليس عندي".