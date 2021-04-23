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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يرفض صرف مكافأة التأهل لأمم الكاميرون للموظفين

صدى البلد

 

رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة منح موظفي اللجان والادارات مكافأة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تصدره مجموعته وراقيه منتخب جزر القمر.

واستند مسؤولى الجبلاية فى رفض صرف مكافأة التأهل إلى امم الكاميرون إلى أنه من الطبيعي تأهل منتخب مصر الأمر الذى لا يستدعى مكافأة مالية الموظفين.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين صفوف موظفى اللجان والادارات بعد رفض مسؤولى الجبلاية صرف مكافأة التأهل إلى امم افريقيا لاسيما وأن كافة مجالس الإدارات واللجنة الخماسية السابقة قامت بصرفها فى السابق.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قامت بصرف منحة شهر رمضان المعظم إلى موظفى اللجان والادارات شهر واحد فقط وليس شهرين على غرار ما كان يحدث فى عهد مجالس الإدارات السابقة للجبلاية.

اتحاد الكرة الجبلاية أمم أفريقيا حسام البدري منتخب مصر

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