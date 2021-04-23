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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي المرغني عن أحمد حلمي ومنى زكي: أنها حقا عائلة فنية عظيمة

صدى البلد

أشاد الفنان حمدي المرغني، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بدور الفنانة منى ذكي في مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن".

وقارن بين تجسيدها الشخصية المصرية المنتقلة لأمريكا، وعن دور أحمد حلمي بفيلم "عسل أسود"، وعلق قائلاً: " النجم أحمد حلمي لما جسد شخصية مصري جاي من أمريكا متعنا وأبهرنا بعمل محترم وكذلك النجمة منى ذكي جسدت شخصية مصرية راحت من مصر لأمريكا ومتعتنا بعمل محترم".

وتابع مشيداً بفنهم الجميل: " أنها حقا عائلة فنية عظيمة.. شكراً لمجهودكم من أجل امتاع جمهوركم".

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

يقوم بإخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

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حمدي المرغني اخبار أحمد حلمي الفنانة مني ذكي لعبة نيوتن اخبار النجوم دراما رمضان 2021

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