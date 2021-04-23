مؤلف موسيقى نسل الاغراب: استعنا بصوت تامر حسني في بعض المقاطع

قال محمد العشي، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل نسل الأغراب، إنه ذهب إلى موقع التصوير لعمل موسيقى تعبر عن تفاعلات الممثلين وخطوط القصة وفق الطبيعة الخاصة بها.



وأضاف "العشي" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بعد مونتاج الحلقة يتم إرسال مشهد من المسلسل إليه لعمل موسيقى عليه.



وتابع أن مسلسل نسل الأغراب يعد عمل ملحمى يتحدث عن صراع بين قوتين كبار من أصحاب الصفوة في منطقة بالصعيد، حيث تم الإعتماد على موسيقي الملحمية والمعتمدة على الآلات النحاسية، قائلا: "مكنتش متخيل أنها هتكون بالضخامة دي وتعمل تأثير على السوشيال ميديا".



وأردف: "المشاهد الصعبة في عمل موسيقى تصويرية لها هي مشاهد الأكشن.. بتكون محيرة.. بس دا مواجهنيش فى المسلسل".



وأشار إلى أنه تم الإستعانة بصوت المغني تامر حسني فى بعض الموسيقى التصويرية، بالتنسيق مع المخرج محمد سامي".

