جامعة السويس تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

أصدرت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، بيانا وجهت فيه التهنئة لجموع الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري انتصار العاشر من رمضان.

وجاء فى البيان الذى صدر أمس الخميس، في هذا اليوم المبارك انهت مصر أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأثبتت حقيقة ايمانها بمبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وحققت قواتنا المسلحة الانتصار الأعظم في تاريخ كل الحروب، فلقد سطر الجيش المصري ملحمة تاريخية غيرت كل فنون ودراسات القتال وأضحت تدرس في أغلب المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في شتى بقاع العالم.

واختتم بيان الجامعة، تهنئته بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان بأن يحفظ مصر للمصريين وأن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يوفق ويسدد خطى القيادة السياسية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.