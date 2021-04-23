بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان الى الخارج عمل يعاقب عليه القانون، وذلك في أعقاب قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية القادمة من لبنان إليها لهذا السبب.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان، إنه تم إبلاغها من السفارة السعودية بمضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه، ونقل الوزير شربل وهبه الموضوع إلى كبار المسؤولين.

وأكد البيان أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، مشددًا على أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان.

وتابع البيان: "على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني.

