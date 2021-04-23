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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

 

خدمات إلكترونية جديدة، أعلنت عنها وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر ومكاتب التموين المطورة. 

موعد اضافه المواليد على بطاقات التموين

وزارة التموين أكدت أنه بدءا من 1 يوليو المقبل سيجري رفع الحد الأدنى لإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري يصل إلى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه، بدلا من إضافة المواليد الجدد للفئات الأولى بالرعاية، ممن لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه. 

خدمات جديدة على بطاقات التموين

من بين الخدمات التي بدأت الوزارة تفعيلها على بطاقات التموين خدمة إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض.

تجديد بطاقة التموين

كما يتاح استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج الذي مازال مقيدًا على بطاقة التموين الخاصة بأسرته، حيث أصبح يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

اضافه المواليد على البطاقات التموينيه 

وذكرت الوزارة أيضًا من ضمن الخدمات الجديدة على بطاقات التموين أنه سيتم إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية، بحيث تكون بحد أقصى أربعة أفراد على بطاقة التموين منهم زوج وزوجة واثنان من الأبناء، فمثلا الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، ونفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف اثنين من الأبناء.

وأشار إلى تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهي غير المقيدة على بطاقة التموين بأن يحق لزوجها إضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة. 

موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين

كما سيجري أيضا تفعيل خدمة الاستعلام عن الرصيد، ليتمكن صاحب بطاقة التموين من الدخول على موقع «دعم مصر» ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له وأيضا الأفراد المقيدة لديه بالبطاقة، وبالتالي سيكون على علم بحجم السلع المنصرف له من خلال بقالي التموين، بما يحد من التلاعب.

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