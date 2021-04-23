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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر الاولى بالرعاية

وزير التموين
وزير التموين

كشف عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، تفاصيل بدء إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية  على بطاقات التموين.


وقال عمرو مدكور في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الوزارة نجحت في توحيد جميع البرامج وقواعد البيانات الخاصة بالتموين في كافة مواقع الوزارة ".

 

وأضاف  مدكور :"  تم طرح خدمة جديدة وهي الاستعلام عن الرصيد في بطاقات التموين،  وفي بعض الأحيان المواطن لا يعلم ما  تبقى لديه من الخبز والتموين والمواطن يدخل من الموقع للتعرف على رصيد بطاقة التموين ".

 

وتابع :"  هناك قرار استثنائي خاص للفئات الاولى بالرعاية يسمح لهم باستخراج بطاقة جديدة تموين وخبز بحد أقصى 4 أفراد، وفي حال امتلاك الاسرة الأولى بالرعاية لبطاقة تموين يتم فتح له بعض الخيارات ومنها ان تكون البطاقة بطاقة تموين وخبز معا ".

 

واكمل  مستشار وزير التموين لنظم المعلومات :" يمكن للأسر الأولى بالرعاية إضافة المواليد  من سن عامين ويشترط أن يكونوا أبناء لرب الأسرة وغير متزوجين ".

 

ولفت عمرو مدكور :" يجب أن تكون بطاقة التموين سارية ويكون رب الأسرة من الفئات قليلة الدخل   بحيث يكون معاشه اقل من 1200 والمرتب اقل من 1500 جنيه ".

التموين بطاقة التموين اخبار التوك شو الخبز تموين

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