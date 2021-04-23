مواصفات مازدا CX-30 EV الكهربائية .. صور

طرح مازدا CX-30 EV الكهربائية في الصين

كشفت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية رسمياً عن طرح أحدث سياراتها الكهربائية بمعرض شنغهاي للسيارات المنعقدة فاعلياتة حاليا في الصين .

ستأتي السيارة مازدا mazda CX-30 EV بمحرك كهربائي على المحور الأمامي يولد قوة 141 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 35.5 كيلوواط/س تدعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر.

و أطلقت مازدا عليها اسم mazda CX-30 EV، حيث تستند إلى CX-30، وسيتم بناؤها في مشروع مشترك مع شانجان، مؤكدة أنها ستأتي بمجموعة توليد القوة e-SkyActiv الجديدة.

تستند مازداmazda CX-30 EV على منصة SVA مثل MX-30 الكهربائية بالكامل، ولم تنشر مازدا بعد كامل مواصفاتها، لكنها ستحصل على مُحرك كهربائي مشابه لـ MX-30.

ستكون مازدا CX-30 EV هي اول سيارة كهربائية توفرها الشركة في السوق الصيني، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في النصف الثاني من العام الجاري نظراً لعدم توفر مازدا mazda MX-30 في الصين .

تأتي مازداmazda CX-30 EV ببعض الترقيات التصميمية مقارنة بالنسخة التقليدية، حيث تأتي أكثر ارتفاعاً عن الأرض، مع مصد أمامي أكثر بروزاً، وأقواس عجلات منتفخة، وعتبات جانبية، وقضبان سقف، ولا نعلم ما إذا كانت هناك تعديلات في الداخل أيضاً .