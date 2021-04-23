بالأسماء.. ننشر المساجد التي افتتحتها "الأوقاف" اليوم

افتتح الشيخ محمد حسني خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعبد الرحمن نصار وكيل المديرية اليوم الجمعة، مسجد العزيز الرحيم بإدارة الرمل ضمن خطة الإحلال والتجديد، الذي أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وفي لفتة طيبة تعبر عن تلاحم الشعب المصري، قامت الكنيسة المجاورة للمسجد بتعليق عدد من اللافتات للتهنئة بافتتاح المسجد، وحضر القس روفائيل حلمي إلى المسجد لتقديم التهنئة مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

كما افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد أحمد بسيوني بعويرة – صندلا – مركز كفر الشيخ ، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وأيضا افتتح هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية نائبًا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مسجد العطيوي في الجمالية ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وكلف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان “أيام العزة والنصر في شهر رمضان الكريم”.

بينما افتتحت مديرية أوقاف قنا اليوم الجمعة، مسجد الشيخ جاد عبد الرحيم بالقلمينا – الوقف – قنا ، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا)، و (95) مسجدًا (صيانةً وترميمًا)