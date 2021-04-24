عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العزومات والولائم عادات رمضانية لا تنقطع في الواحات بالوادي الجديد... فيديو وصور

جانب من العزومه
جانب من العزومه

 تعتبر الولائم والعزومات من  العادات والتقاليد المتوارثة بين أهالي الواحات فيالوادي الجديد، خاصة في شهر رمضان،  حيث تقوم العائلات في القرى  بعمل عزومات للاهل والاقارب  بل كانت العزومات تشمل الجيران في القري المجاورة ولكن الظروف التي تمر بها البلاد الآن  اقتصرت العزومات  علي الأهل داخل العائلة الواحدة ، وتختلف  العادات من واحة لأخرى، فالعادات في واحة الخارجة تختلف عن "الداخلة" وعن "الفرافرة" و"باريس".

يقول نصر محمد فايد من اهالي قرية عزب القصر التابعه لمركز الداخلة بالوادي الجديد ، إنه يحرص كل شهر رمضان علي عمل عزومه يعو اليها  اخوته واقاربه  على مائدة افطار رمضان مشيرا إلي أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة.

اقرا ايضا:

تخفيض قيمة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات بمركز "حسن حلمي "في الوادي الجديد

وأضاف نصر  أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف أساسا، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.

ولفت إلى أن  العزومات  خلال شهر رمضان متبادله داخل العائلة الواحدة  وتتكرر بصفة دورية إلي ان ينتهي شهر رمضان المبارك، ناهيك عن العزومات والولائم خلال أيام العيد  والتي تبدأ بحفلات الشواء  وغيرها  من عادات الأكل المتوارثة. 

من ناحيته اكد احمد بكر من اهالي عزب القصر، أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة، حيث تقوم العائلات الواحاتية بعمل عزومات للأهل والجيران، وغالبا ما تقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، وأحيانا تشمل العزومة جميع أهالي القرية، خاصةً أثناء الأفراح.

وأضاف بكر أنه بجانب العزومات العائلية تقام ولائم  أثناء الأفراح ومناسبات الزواج  حيث  يقوم صاحب الفرح أو بذبح عجل أو عجلين على حسب المعازيم الذين وجهت لها الدعوة، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعى بطهي الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلىى أن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقمن باستئجار طباخين محترفين لتولى هذه المهمة، ويقتصر دور السيدات على مهام تجهيز وإعداد الطعام فقط.

من جانبها، أكدت أمل كمال  والتي كانت مرشحه لمنصب مأذون  بمركز بلاط ، أن  اهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد متوارثه  لا يمكن التخلي عنها ، فمثلا عادات وتقاليد الزواج تبدأ بمعرفة أصول العريس والعروس وعائلاتهم في المقام الأول، بعدها يتم البحث عن إمكانيات الزوج والتجهيزات، وغالبًا تكون هناك صلة قرابة بين العروسين.

وأضافت كمال  أن فكرة العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
الوادى الجديد مناسبات العادات والتقاليد الاهل افطار رمضان وعائلات عادات رمضان

موضوعات متعلقة

تخفيض قيمة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات بمركز "حسن حلمي "في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

تقرير: مفاعل «نطنز» يشعل الخلاف بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية

محافظ القاهرة : حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء

احذر.. 13 فعلا يقع فيه كثيرون فتضيق أرزاقهم وتنزع البركة من أعمارهم

رغم رصاص الاحتلال.. 75 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم السبت 24 أبريل 2021

صائد ثعابين يحذر من تواجد الفئران داخل المنزل.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ