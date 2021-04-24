العزومات والولائم عادات رمضانية لا تنقطع في الواحات بالوادي الجديد... فيديو وصور

تعتبر الولائم والعزومات من العادات والتقاليد المتوارثة بين أهالي الواحات فيالوادي الجديد، خاصة في شهر رمضان، حيث تقوم العائلات في القرى بعمل عزومات للاهل والاقارب بل كانت العزومات تشمل الجيران في القري المجاورة ولكن الظروف التي تمر بها البلاد الآن اقتصرت العزومات علي الأهل داخل العائلة الواحدة ، وتختلف العادات من واحة لأخرى، فالعادات في واحة الخارجة تختلف عن "الداخلة" وعن "الفرافرة" و"باريس".

يقول نصر محمد فايد من اهالي قرية عزب القصر التابعه لمركز الداخلة بالوادي الجديد ، إنه يحرص كل شهر رمضان علي عمل عزومه يعو اليها اخوته واقاربه على مائدة افطار رمضان مشيرا إلي أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة.

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وأضاف نصر أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف أساسا، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.

ولفت إلى أن العزومات خلال شهر رمضان متبادله داخل العائلة الواحدة وتتكرر بصفة دورية إلي ان ينتهي شهر رمضان المبارك، ناهيك عن العزومات والولائم خلال أيام العيد والتي تبدأ بحفلات الشواء وغيرها من عادات الأكل المتوارثة.

من ناحيته اكد احمد بكر من اهالي عزب القصر، أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة، حيث تقوم العائلات الواحاتية بعمل عزومات للأهل والجيران، وغالبا ما تقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، وأحيانا تشمل العزومة جميع أهالي القرية، خاصةً أثناء الأفراح.

وأضاف بكر أنه بجانب العزومات العائلية تقام ولائم أثناء الأفراح ومناسبات الزواج حيث يقوم صاحب الفرح أو بذبح عجل أو عجلين على حسب المعازيم الذين وجهت لها الدعوة، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعى بطهي الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلىى أن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقمن باستئجار طباخين محترفين لتولى هذه المهمة، ويقتصر دور السيدات على مهام تجهيز وإعداد الطعام فقط.

من جانبها، أكدت أمل كمال والتي كانت مرشحه لمنصب مأذون بمركز بلاط ، أن اهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد متوارثه لا يمكن التخلي عنها ، فمثلا عادات وتقاليد الزواج تبدأ بمعرفة أصول العريس والعروس وعائلاتهم في المقام الأول، بعدها يتم البحث عن إمكانيات الزوج والتجهيزات، وغالبًا تكون هناك صلة قرابة بين العروسين.

وأضافت كمال أن فكرة العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء.

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