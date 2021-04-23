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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض قيمة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات بمركز "حسن حلمي "في الوادي الجديد

المحافظ اثناء تفقده
المحافظ اثناء تفقده مركز حسن حلمي

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، العيادات الطبية بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث تفقد وحدة العلاج الطبيعي وعيادات التخاطب والأسنان والأطفال وصالة اللياقة البدنية، والتقى ببعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمركز واستمع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة بالمركز.

ووجه الزملوط، بتخفيض قيمة الكشف بالعيادات الطبية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث إنشاء صالة لياقة بدنية إضافية لاستيعاب زيادة أعداد المشتركين.

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من ناحية  اخري أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي أهمية التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأضاف محافظ الوادي الجديد إنه تم طرح لحوم بلدية طازجة بسعر ٩٠ جنيه للكيلو بمنفذ البيع أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.

وقال محافظ الوادى الجديد إن منافذ أخرى جديدة لبيع اللحوم البلدية، تم إقامتها بالمدن المختلفة بالمحافظة، خاصة بمدينة موط بالداخلة، ويتم توريد اللحوم لها من خلال التعاون بين مجالس المدن والجمعيات الخيرية وبسعر 90 جنيها للكيلو جرام من اللحم مقارنة بالأسواق الأخرى بالمحافظة، والتى يصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها.

على صعيد آخر، وجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات طرح المحال التجارية التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة المنتهية مدة إيجارها، للمزايدة وتقنين أوضاع المحال المخالفة لطبيعة نشاطها.

كما وجه محافظ الوادى الجديد خلال جولته بتحديد قيمة للإشغالات الموجودة خارج المحال التجارية مع التنبيه بإلتزام أصحابها بمساحة الإشغال، وعدم التعدي الأرصفة أو حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية.

وفي سياق منفصل، تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة  والذي يخدم طلاب القرى والمناطق النائية بالمحافظة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الوادى الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة العلاج الطبيعي الطبيعي

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