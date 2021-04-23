واشنطن توجه دعوة لقادة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قادة مصر والسودان وإثيوبيا، للتعاون؛ لحل أزمة سد النهضة، وذلك على خلفية تعيين مبعوث أمريكي جديد لمنطقة القرن الإفريقي.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أعلنت وزارة الخارجية، تعيين السفير جيف فيلتمان، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي".



وأكد أن عمل المبعوث الأمريكي، سيركز على معالجة الأزمات الملحة في إثيوبيا، لا سيما في إقليم تيجراي، داعيا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية، ووقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وتابع “سوليفان” في بيانه: "نحث قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون؛ لحل الخلاف حول سد النهضة، ومواردهم المائية المشتركة".



وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حلفائها وشركائها؛ لتعزيز السلام والازدهار في جميع أنحاء القرن الإفريقي.



وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه من الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان والنزاع حول سد النهضة.



وشدد “بلينكن” على أهمية انخراط واشنطن على مستوى رفيع؛ للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الإفريقي.

في سياق آخر، ألمح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى إمكانية مقاضاة إثيوبيا حال واصلت ملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.