برنامج "بيت للكل" يحتفل بذكرى تحرير سيناء على أنغام أم كلثوم

احتفل فريق برنامج " بيت الكل" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية" بذكري تحرير سيناء على أنغام أم كلثوم.

ومن جانبها قالت الإعلامية كاثي فراج، :" احتفالات سيناء هي عنوان الإصرار والانتصار لذلك اليوم مختلف وستكون حلقة مختلفة.

وقالت الإعلامية شافكي المنيري:" ما أحلى كلمات عيد سيناء 25 أبريل لما كتب الخال الأبنودي، وقال "صباح الخير ياسينا" غنى عبد الحليم وغنى الشعب معاه، ما أجمل الاحتفال بأرض الفيروز سيناء الحبيبة، كل عام وأنتم بألف خير كل عام ووطنا العربي محرر جميل سعيد محتفى ومحتفل".

وبدوره قال الإعلامي أحمد الحسنى، سيناء هي الأمل العربى المصغر والحلم المنشود نحو الحرية، الذى تتطلع إليه جميع المدن العربية المحتلة حتى تعود إلى أحضان أوطانها كل عام والشعب المصري والعربى بألف خير بعيد تحرير سيناء.

وقالت الإعلامية ياسمين شملاوى: سيناء تميمة القلب شقيقة الروح هي فضاء واسع اختزل الزمن، وهى أرض الله التي تمنعت على الطغاة ورثت على شاطئ الحرية والانعتاق سيناء.