برلماني: يجب على كل سائح يأتي إلى مصر الالتزام التام بإجراءات الوقاية

أشاد النائب، أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالسياسة التى تنتهجها القيادة السياسية ، فى تعاملها وإدارتها لملف أزمة فيروس كورونا ، مؤكدا أن التنسيق والتناغم الذي يحدث بين أجهزة الدولة المعنية بالتصدى لفيروس كورونا، فى وقت تسبب فيه الفيروس بإحداث أضرار جسيمة، وخسائر فادحة على مستوى دول العالم أجمع، دليل على حكمة وحنكة القيادة السياسية فى تعاملها مع الأزمات.

وأكد عضو لجنة السياحة ، أن جهود الرئيس السيسي في إدارة أزمة فيروس كورونا، أبرزت تفوقه على العديد من زعماء العالم والدول الكبرى، مشيرا إلى ان المتابع جيدًا لمعدلات الإصابة والوفاة ، بسبب هذا الفيروس اللعين، سيجد أن مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، يأتى ذلك بإقرار الدولة المصرية ، وإيمانها التام بأن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهذا ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة.

وشدد" ادريس" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بعدم السماح بدخول الزائرين والسياح إلى مصر، دون الخضوع لكافة الإجراءات الإحترازية، مشيرا الى أنه فى الطبيعي السياح يأتون الى مصر ، ويتعاملون مع المواطنين المصريين، سواء أكان ذلك في المنشآت الفندقية، أو المزارات السياحية، وغيرها من الأماكن الاخرى التى يزورنها بهدف الترفيه عن النفس، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المصريين للخطر، جراء تعاملهم مع السياح.

واستطرد: لابد من دخول السياح إلى مصر ملتزمين بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ولا نلتفت الى العوائد الاقتصادية، لاسيما في هذه المرحلة الفاصلة في حياة جميع دول العالم، كلنا شاهدنا ما أولته الدولة المصرية من عناية ، واهتمام كبير، للتصدى لجائحة فيروس كورونا، واتخاذها كافة الأساليب الداعمة، للحفاظ على صحة المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بعد أن طالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر ضرورة إتخاذ قرار يسمح بدخول الزائرين والسياح الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا والقادمين من الخارج والدول الأوروبية إلى مصر دون إحتراز أو PCR أسوة بالدول الأخرى التي بدأت السماح بالدخول للسائحين الملقحين دون الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد مثل ( اليونان ، وقبرص ، وإسرائيل ، وكرواتيا ، وأستونيا ، ومنتنجرو ، وبولندا ، ورومانيا ، وإيسلاند ، وجورجيا ، ونيبال ، سشل ، وتايلاند ، وباربادوس ) .

وقالت النائبة " نورا على "، أنه لابد من البدء فى تطبيق قرار السماح بالدخول إلى مصر للقادمين من الخارج إليها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا ويحملون ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط وبالتالي لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن تطبيق هذا القرار في مصر سوف يكون له مردود إيجابى قوى يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة المصرية خلال الفترة القادمة في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به بحزمة مهمة من القرارات التي كان لها أثر إيجابى قوى على هذا القطاع.