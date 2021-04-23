الرئيس السيسي: مستعدون لمعاونة ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بُعدا استراتيجيا على الاتجاه الغربي

عرضت فضائية " تن " تقريرأ استعرض خلاله رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه عددا من كبار قادة القوات المسلحة.



وأدى الرئيس السيسى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ووزير الأوقف ، ومفتى الجمهورية، وكبار قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من ضباط الصف والجنود.



ألقى الدكتور حسين عبد الباري من علماء الأزهر خطبة الجمعة بعنوان رمضان البطولات والانتصارات واختتمت الخطية بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يديم علينا نعمة الأمن والامان.

وعقب صلاة الجمعة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة وقدم التهنئة إليهم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان مؤكدأ أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وأمانها.



وبدأ الرئيس السيسى كلمته بتقديم التهنئة لقادة القوات المسلحة قائلأ : أوجه التحية والتقدير إلى كافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتى لها دور كبير فى حالة الاستقرار ومنذ عام 2013 وحتى الآن تحقق الاستقرار الكبير وتم مواجهة الارهاب بشكل حاسم والله سيتم فضله علينا وسيتم نزع هذا الأمر ليس فقط بالاجراءات الامنية ولكن ببناء الوعى والثقافة .



كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة إقليميأ ودوليأ وقد اجاب الرئيس السيسى عن التعاون المصرى الليبى خلال المرحلة الحالية وعقب قائلأ " احنا مستعدين نساعد ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بعد استراتيجى على الاتجاه الغربى ولدينا الفرصة بتنظيم العمالة المصرية التى ستتوافد فى ليبيا ولدينا خبرات والانطباع أصبح هناك فرصة والدولة المصرية وشركاتها قادرة على ذلك الأمر بعج تنفيذ شركات أنفاق ومحطات معالجة والتحلية ، ولدينا فائض كهرباء حتى 2000 ميجا وما تم خلال 7سنوات الماضية كان فضل كبير من الله سبحانه وتعالى .

كما اجاب الرئيس السيسى عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة معقبأ " أن تنفيذ هذه المبادرة خلال 3 سنوات يعتبره البعض مستحيلأ خاصة أنه سيتم فيهم تطوير نصف مصر خاصة مع امتلاك المصرى 60 مليون مواطن يشمل الصرف الصحى، ومياه الشرب ، والمستشفيات ، والمدارس ، والتنمية المحلية ، وتبطين الترع " وأن هذه القرى لم تكن مخططة متابعأ أن ما يتم ما تنفيذه حاليأ فى العاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف فدان حتى الآن من أصل 175 ألف فدان.