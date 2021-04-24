تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي بـ بطولة أفريقيا لـ الكرة الطائرة

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على تويتر تقديم موعد مباراة الزمالك و السويحلي الليبي لتقام يوم الأحد 25 أبريل بدلا من الاثنين 26 أبريل.

موعد مباراة الزمالك

وستقام مباراة الزمالك و السويحلي الليبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية للكرة الطائرة الأحد 25 أبريل في الثالثة عصرا.

بينما تقام مباراة الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في المباراة الثانية ضمن دور نصف النهائي للبطولة يوم الاحد 25 أبريل في الخامسة عصرا.

وسيلتقي الفائز من الزمالك و السويحلي الليبي مع الفائز من الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي علي المركز الثالث بالبطولة.

وصعد الزمالك الي نصف نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على نظيره الموانئ الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25-13، 25-22، 25-16، 25-13.