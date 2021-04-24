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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم .. جولة ميدانية لوزير التنمية المحلية بقرى مبادرة حياة كريمة في الجيزة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،اليوم  السبت ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة في محافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات التنموية المنفذة فى اطار  مبادرة حياة كريمة فى مركزى اطفيح والصف.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 

تبدأ الزيادة بتفقد معالجة الصرف الصحى بقرية مسجد موسى بأطفيح والمقر الادارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة لمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح.

وتتضمن الجولة أيضا متابعة انشاء مجمع حكومي بمدينة الصف ومحطات صرف صحي بعزبة السلام والصف البلد وتفقد مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه

 يتابع مع أجهزة الوزارة و المحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى ، وأشار " شعراوى " إلى إن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوي المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

وقال وزير التنمية المحلية أن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) .

محمود شعراوي محافظ الجيزة حياة كريمة وزير التنمية المحلية السيول

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