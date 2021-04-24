روسيا تستأنف حركة الطيران بشكل كامل إلى مصر.. والشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اشتباكات في القدس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 884 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا

السعودية تعلن عن شروط وإجراءات جديدة للسفر

الأردن يدين استفزازات المجموعات اليهودية المتطرفة في القدس الشرقية

الكويت تعلق الرحلات المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر

الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "القبس" إن وزارة الصحة المصرية أعلت تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، مقارنة مع 872 إصابة و48 وفاة في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة بلغ 220658 حالة، منها 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وذكرت "الوطن" أن الرئاسة المصرية، أعلنت استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد مكالمة هاتفية جمعت رئيسي البلدين عبدالقتاح السيسي وفلاديمير بوتن، حيث اتفقا على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا عبد العزيز الدعيلج أعلن عن ربط بيانات رحالات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق "توكلنا".

وذكرت "الراي" أن النيابة العامة السعودية أعلنت أن تعمد نقل عدوى كورونا، يعد من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر نقل العدوى، مضيفة: ""يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة".

وقالت "الوطن" إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال 44 شخصا وإصابة 20 ضابطا باشتباكات منفصلة دارت ليلة الجمعة بين قوات الأمن وفلسطينيين ومتطرفين يهود، نظموا مسيرة ضد العرب في مكان قريب.

ونقلت "الجريدة" عن وزارة الخارجية الأردنية قولها إن الأردن يدين "التحريض والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة". وأن "السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، تتحمل كامل المسؤولية لسماحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية والاعتداء على المقدسيين".

ولفتت "الراي" إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن قصفه موقعا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. حيث تفعيل صفارات الإنذار في البلديات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة 5 مرات ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مركز التواصل الحكومي الكويتي أعلن تعليق الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الصحية المحتدمة في هذا البلد الآسيوي.

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن محكمة أمريكية قالت إن تاريخ جلسة الحكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين الثلاثاء بقتل المواطن جورج فلويد، سيكون يوم 16 من يونيو المقبل.

وأوضحت "الجريدة" أن وزارة الدفاع الروسية أغلقت 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية اعتبارا من مساء السبت 24 أبريل، وذلك في ظل إدانة دولية على خلفية التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت "القبس" إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ألغت تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، لافتةً إلى إنها ستضيف تحذيرا للإشارة إلى المخاطر المحتملة لجلطات الدم النادرة.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت الاحتفاظ بحاملة طائرات في الشرق الأوسط للمساعدة في توفير الحماية للقوات الأمريكية وقوات التحالف خلال انسحابها المقرر من أفغانستان.