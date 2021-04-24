كارثة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروبات الغازية؟

المشروبات الغازية من الأمور التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بشكل مستمر و يومي، ولا يعلم البعض مدي تأثير المشروبات الغازية بالسلب على أجسامهم و تعرض صحتهم للعديد من المخاطر.

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز أضرار الممشروبات الغازية و التي تتمثل في …

- زيادة الوزن

تؤدي المشروبات الغازيّة إلى ارتفاع ملحوظ في الوزن؛ لأنّها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.



- هشاشة العظام

أن زيادة نسبة الفسفور في الدّم تقلل من نسبة الكالسيوم فيه؛ لذلك عندما يتمّ شرب أو تناول المشروبات الغازيّة فإن ذلك يقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم ويزيد من نسبة الفسفور، فبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العظام كالهشاشة والترقق والضعف.



- تسوس الأسنان

فتسبّب المشروبات الغازيّة العديد من مشاكل الفم والأسنان، وأبرزها تسوّس الأسنان؛ لأنّها تذيب طبقة المينا الخارجية للأسنان، وذلك لأنّ فيها مجموعة من الأحماض والسكريات.



- أمراض الكلى

فكلّما زادت نسبة المشروبات الغازية المتناولة كانت فرصة الإصابة بأمراض الكلى المختلفة أكبر، وتحديداً الحصى لأنّها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفسفور، الذي يغيّر من تركيبة البول.



- مرض السكري

بما أنها سبب رئيسيّ في الإصابة بالسمنة، فإنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لأنّها تصعّب عمل البنكرياس في إفراز كميّة إنسولين تكفي لحرق جميع السكر الداخل للجسم.

- تلف في الكبد

تزيد نسبة الإصابة بأمراض الكبد المختلفة عندما تزداد كميّة المشروبات الغازية المتناولة، وأبرزها تشمّع الكبد و أنّ الضرر الذي تحدثه المشروبات الغازية يفوق الذي تحدثه الكحول.





- أمراض القلب

بحيث تسبّب المشروبات الغازية ظهور أعراض أمراض القلب، من ضغط كبير، ونسبة سكر عالية، ونسبة كوليسترول كبيرة، إضافةً إلى زيادة الوزن، والتي تؤدّي جميعها إلى الإصابة بأمراض القلب.



- ارتفاع ضغط الدم

لأنّ المشروبات الغازية تزيد من لزوجة وحموضة الدم، فبالتالي تضعف مناعة الجسم وتصبح إصابته بالأمراض المختلفة أكبر.

- الارتجاع المريئي

وهو عبارة عن تخريش قوي يصيب المعدة نتيجة خروج العصارة المعديّة منها وانتقالها للمريء، فعندما يتناول الإنسان مشروبات غازية إضافيّة يتسبّب ذلك في زيادة نسبة الحموضة في المعدة، وبالتالي تقلّصات وتخرشات أكبر.