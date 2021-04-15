أضرار تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة

تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص؛ ويعاني مصريون من فقدانها فى شهر رمضان بسبب الصيام.

ويلجأ البعض إلى تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة ولا يعلمون مدى أضرار تناول القهوة بعد الإفطار فى رمضان.

أضرار تناول القهوة بعد الفطار مباشرة...

القلق: يمكن أن يُسبب الكافيين أعراض القلق لدى الأفراد الطبيعيين.

الاكتئاب: يرتبط استخدام الكافيين أيضًا بأعراض الاكتئاب حسب نظرية العلاج الذاتي، فقد يسبب الكافيين تغيرات في المزاج.

تقليل فرص الحمل: يؤدي شُرب القهوة إلى التقليل مِن فُرص الحمل عند المرأة.

التأثير على صحة القلب: يؤدي شُرب القهوة إلى حدث تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب الذين يعانون مِن ارتفاع ضغط الدم الخفيف.

التأثير على الساعة البيولوجية: يؤدي شُرب القهوة إلى تعطيل الساعة البيولوجية في الجسم.

زيادة خطر الإصابة بقرحه المعدة:

تحتوى القهوة على بعض المواد المهيجة للمعدة ولبطانة الأمعاء الدقيقه، مثل: الكافين، وبعض الأحماض، وهذا بالتأكيد سيشكل المتاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية، لذا ينصح الأطباء الذين يعانون من المشاكل الهضمية الابتعاد عن تناول القهوة.

إضافة إلى هذا قد يرتبط استهلاك القهوة الزائد مع زيادة فرص الإصابة بالحموضة وقرحة المعدة، إذ أن تاثير القهوة الحمضي على بطانة المعدة قد يضعفها ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالبكتريا المسببة للقرحة مع حدوث ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، ما قد يسبب حرقة المعدة نتيجة للارتجاع المعدى المريئي .

زيادة أعراض القولون العصبى:

المكونات التى تحويها القهوة وخاصة الكافيين تساهم فى تهيج الأمعاء الدقيقة، وزيادة أعراض القولون العصبى ومشاكل عديدة.

الإصابة بالإسهال:

من أضرار القهوة أنها تسرع عملية إفراغ المعدة ومرور الطعام للأمعاء دون هضمه بشكل كامل، وتزيد من حركة الامعاء وانقباض عضلاتها، ما يجعلها تعمل كملين للفضلات ومحفز للإسهال إن زاد استهلاكها عن الحد.