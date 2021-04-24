صادرات مصر من الأسمنت تنمو 38% خلال يناير وفبراير 2021.. وليبيا أكبر المستوردين

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير 2021، لتسجل 36 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2020 بنمو 38%.

يأتي ذلك استكمالا للنتائج الإيجابية التي حققها القطاع منذ العام الماضي والذي شهد نمو 13% بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، في ظل سعي منتجي الأسمنت للتوسع التصديري لتصريف الطاقات الإنتاجية الفائضة مع الركود المحلي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، نمو صادرات الأسمنت المصري خلال فبراير بنسبة 20% لتبلغ 18 مليون دولار في مقابل 15 مليون دولار خلال فبراير 2020.

وصدرت مصر أسمنت لحوالي 48 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال يناير وفبراير 2020 وتتمثل في ” الكويت، بروندي، موريشيوس، الكونغو زائير، شيلي، النيجر، بربادوس، الدومنيكان، إيطاليا، جيبوتي، استراليا، هندوراس، بيرو، دومينيكا، اسرائيل، قبرص، كوريا الجنوبية، موريتانيا الإسلامية، غانا”.