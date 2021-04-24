تقوية وتقويم الروح وبعد عن الشهوات.. أستاذ عقيدة يوضح فضل الصوم على الإنسان



قال جميل إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، إن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان بالعديد من الفضائل، فهو شهر القرآن والشهر الذي فرض فيه الصلاة، كما أن شهر رمضان حدث خلاله أكبر الغزوات الأسلامة منها فتح مكة وغيرها.

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"،أن هناك العديد من الدروس التي يمكن ان نستفيدها من الصوم، موضحا أن الصوم يعمل على تقوية وتقويم الروح وبعدها عن الشهوات عن طريق الصوم.

وأوضح أن الصوم يعلمنا الامتثال إلى أوامر الله سبحانه وتعالي، كما أن الصوم يدعو إلى تصفية النفس من كل الشهوات والذنوب.

ولفت إلى أن العبادة لا تشغل الإنسان عن أعماله، مشددا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد على أهمية العمل وان العبادات لا تدعوا للخمول أبدا.

وفيما يخص الاعتكاف، أوضح أنها سنة عن رسول الله لطالما لم تؤثر على عمله، مشددا على أن العبادات لا تشغل عن العمل، منوها إلى أن قراءة القرآن تعتمد على التدبر، فليس العبرة في قراءة الكثير ولكن في التدبر.



