حلمى بكر ضيف برنامج “ العرافة ” مع بسمة وهبة.. شاهد

يحل الملحن حلمي بكر ، ضيفا فى برنامج “ العرافة ” التى تقدمة الإعلامية بسمة وهبة .

ونشرت بسمة وهبة صورة لها مع حلمى بكرة ، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” .

وعلق بسمة وهبة قائلة “ الليلة مع الملحن العظيم حلمي بكر ”.

وكانت بسمة وهبة، قد نشرت مؤخرا، صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"،وظهرت مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.