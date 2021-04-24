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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد رسمي للعراق على التصريحات الأمريكية بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية

العراق
العراق

كشف الناطق باسم القائد العام لـ القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجان الفنية ضمن الحوار الاستراتيجي.  

 

وبحسب موقع ناس العراقي، فقد جاء تعليق رسول بعد تصريح لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي قال فيه إنّ بلاده "لا تخطط لخفض تواجدها العسكري في العراق"، ما أثار جدلاً جديداً حول ملف القوات الأميركية في البلاد.  

 

وقال رسول، في تصريح  صحفية له ، إن هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذه الملف ضمن الحوار الاستراتيجي"،" لافتاً الى أن العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض باستثناء القوات العراقية".  

 

وبين أن العراق يعمل مع حلف الناتو ، والغاية من هذا الموضوع هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية، مؤكداً أن العراق يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن الوطن والشعب.  

 

وأشار رسول، إلي أن لجان التحقيق مستمرة والجهد الإستخباراتي مستمر في موضوع استهداف المقرات والمطارات والبعثات الدولية بالصواريخ وملاحقة مصادر القصف"، مبيناً أن إعلان النتائج متروك للقيادة العسكرية العليا.  

 

ولفت إلى أن استهداف المطار أو أي منطقة بالصواريخ والتي هي ليست صواريخ ذكية، تقع على منشآت وقواعد عسكرية عراقية ويذهب ضحيتها عراقيون"، منوهاً بأن قاعدة بلد الجوية عراقية خالصة مئة بالمئة وعمليات الاستهداف ليس بمصلحة أحد، وعلى الجميع التكاتف؛ كي يتم بناء  قدرات القوات المسلحة بشكل تام لتكون قادرة على حماية البلد". 

 

وذكر أن قيام بعض الجماعات المسلحة بحركة معينة أو استعراض فهذه رسالة غير صحيحة لأن الجميع قاتل الإرهاب ، مشدداً على أن القوات المسلحة العراقية قادرة على حماية الشعب واستتباب الوضع الأمني وهي قوات قوية ولكنها تتعامل بحكمة من أجل الحفاظ على الدم العراقي وعدم الانجرار الى صدامات.  

يحي رسول 100 عام على الجيش العراقي انسحاب القوات الأجنبية الحوار الاستراتيجي الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية

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