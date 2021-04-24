تنفيذ 607 حكم وضبط 449 مخالفة مرورية و 20 قضية تموينية بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت شن حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (8) متهمين ، وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو تزن (1.500)كيلو جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 607 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (144) حكم حبس جزئي، و( 28 ) حكم حبس مستأنف، و( 328 ) أحكام غرامات، و( 105 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (2) جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط 4 قضايا قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، فضلاً عن ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 449 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 77 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 113 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 105 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.