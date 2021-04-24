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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يطبق لائحة الجزاءات على سائق قطار لا يرتدي الزي الرسمي

وزير النقل والسائق
وزير النقل والسائق

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة رمسيس للسكك الحديدية ، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية لمحطة سكك حديد مصر، واطمئن على سهولة حصول الركاب على التذاكر وعلى حوكمة دخول الركاب إلى المحطة.

 

وتفقد أرصفة 3 و4 و5 ، ولاحظ الوزير عدم ارتداء بعض الركاب في المحطة للكمامة ، موجها بإلزام  كافة الركاب بارتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

 

كما التقي بعدد من الركاب ، ودار حوار معهم حول استمرار خطة تطوير السكة الحديد ، ثم صعد الوزير إلى كابينة جرار قطار رقم 810 القادم  من كفر الشيخ إلى رمسيس حيث أمر بتطبيق لائحة الجزاءات على السائق بسبب عدم ارتدائه الزي الرسمي.

 

وشدد على ضرورة ارتداء  كافة العاملين للكمامة  ، حيث أكد الوزير أن ماحدث من هذا السائق هو عدم انضباط  سواء بعدم ارتدائه للزي الرسمي أو عدم ارتدائه للكمامة حيث  يجب ان يكون  الانطباط هو عنوان كل العاملين بالسكة الحديد خاصة وانه تم توفير الزي الرسمي لكل العاملين بالهيئة  وكافة الإمكانات ، وأن في مقدمة الانضباط هو الانضباط في اتباع كل وسائل السلامة والأمان و في التعامل مع الركاب وفي المحافظة على المعدات. 
 

الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامات كفر الشيخ مهندس كامل الوزير

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