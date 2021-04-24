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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة تبعث رسالة طمأنة للمصريين: الوضع مستقر

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

شددت هالة زايد وزيرة الصحة، على ضرورة تسجيل أي مصاب ضمن قائمة العزل المنزلي حتى يتم متابعته ولا يحدث لهم تدهورات، مؤكدة على أن الوضع مستقر.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية أوضحت أنها مطبقة على كل الدول، مضيفة: هناك الكثير من الدول حصلت على اللقاحات ولكنهم يشهدون زيادة في أعداد الإصابات ولكن الوفيات استقرت إلى حد ما، وبالرغم من هذا مستمرون في تطبيق الإجراءات.

وشددت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وأضافت أن إغلاق المنشآت ليس قرارها، متابعة: اللجنة تنعقد برئاسة مجلس الوزراء وعليه يكون القرار، موضحة: في حالة عدم الالتزام بيتم إغلاق بعض المطاعم ولكن هذا القرار ليس قراري.

وأوضحت أن التواجد في أماكن مغلقة أمر خطير للغاية حتى وإن كنت ترتدي الكمامة.

وأكدت على أن الوزارة فور توافر اللقاحات ستعمل على تواجد قوافل لقاحات تجوب الأماكن الشعبية وأماكن التجمعات من أجل إعطائهم اللقاحات، موضحة أن التخوف أمر طبيعي وكان متواجد لدي الكل.
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اخبار التوك شو لقاحات كورونا فيروس كورونا

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