وليد صلاح الدين يتحدث عن اعتزاله وأكثر قرار أصابه بالندم وأول راتب تقاضاه من الأهلي

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مكافأة تقاضاها من النادي كانت 3 جنيه عقب تتويج فريق الناشئين بـ لقب الدوري تحت قيادة محمود السايس

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “ اول الخط ” عبر اثير “ 9090 ” أنه دخل النادي لأول مره عام 83 وخاض اختبارات الناشئين وتم اختياره وسجل 5 أهداف في أول مباراة له مع فريق الناشئين .

وتابع أنه قام بالتوقيع على أول عقد له مع النادي عام 96 لمدة 5 سنوات بقيمة 600 ألف جنيه حيث قام بشراء شقه وسياره بهذا المبلغ.

أما عن أكثر قرار ندم عليه فأكد أنه ندم كثيرا لرفضه العديد من عروض الاحتراف خاصة عقب تألقه مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم حيث أنه كان أصغر لاعب سنا في البطولة .

وعن أول مره بدأ في التفكير في الاعتزال فأكد انه كان عقب قرار الأهلي بالاستغناء عنه ولكن قرر عقب ذلك بالرحيل لفريق آخر حيث انضم للاتحاد السكندري وتألق مما أجبر طارق سليم عضو مجلس ادارة الأهلي على الاعتذار له وتقبيل “رأسه ”.

وأضاف أن جوزيه عقب عودته لقيادة الفريق موسم 2004 تعجب كثيرا من رحيله حيث أخبره انه “ بيلعب بدماغه وممكن يكمل للأربعين في الملاعب ”.