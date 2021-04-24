مياه أسيوط تدعم برنامجها الوقائي بـ 25 شنطة طوارئ بقيمة 360 ألف جنيه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن شراء (25) شنطة طوارئ متعددة الأغراض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 360 ألف جنيه، كإجراء وقائى حال حدوث تسريب بغاز الكلور، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

وأضاف أنه تم تدعيم جميع العاملين بمجال الكلور بمهمات الوقاية الشخصية، وكذلك توفير أجهزة التنفس، وتأهيل مسئولي السلامة والصحة المهنية، وفني التشغيل بجميع محطات مياه الشرب حول التعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية إدارة الطوارئ والأزمات حرصا على سلامتهم أثناء نقل وتداول الكلور.

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وأشار إلى أن مكونات الشنطة تتميز بسهولة تركيب القطع وسرعة استخدامها لمواجهة أي تسريبات محتملة تنتج عن الأسطوانة المضغوطة بغاز الكلور، حيث إن مكونات الشنطة تدعم الأسطوانات ذات الساعات المختلفة سعة 65 كجم وسعة 1 طن.

