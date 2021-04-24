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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد الهادي: استئناف الطيران بين القاهرة – موسكو انتصار لتوافر معايير الراحة والآمان

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، إنه يثمن قرار استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا عبر مختلف المطارات ومن مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

واوضح عبد الهادي خلال تصريحات له اليوم إن الإعلان عن القرار عبر اتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين، يؤكد على متانة العلاقات المصرية الروسية من جهة، ومدى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز السياحة واعادة اجتذاب السياح الروس، وبخاصة أن السياحة الروسية رافد رئيسي من روافد السياحة المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القرار بمثابة قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما. علاوة على أنه يعكس مدى العلاقات الثنائية المميزة بين القاهرة وموسكو.

واشار عبد الهادي الى ان استئناف حركة الطيران، عبر مختلف المطارات يكشف مدى ما توفره المطارات المصرية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، بالاضافة إلى أن السياحة المصرية، اخذت دفعة هائلة بعد العرض المبهر لموكب المومياوات، وتطلع عشرات الملايين لزيارة القاهرة ومشاهدة آثارها.

إستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا شرم الشيخ الغردقة المطارات السيسي بوتين

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