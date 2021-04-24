نتنياهو يأمر بالاستعداد لجميع السيناريوهات مع غزة .. والأمم المتحدة تتدخل

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وجه خلاله الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة مع قطاع غزة.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، إن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة.

وأعرب وينيسلاند في بيان صحفي اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد في القدس ومحيط غزة، على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وقال "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس".

ودعا جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خلال شهر رمضان المبارك".

واعتقلت قوات الاحتلال، أكثر من 50 مقدسيا، فيما أصيب نحو 105 آخرين، بينهم 22 وصفت إصابتهم بالمتوسطة، خلال مواجهات بمدينة القدس في اليومين الماضيين.

واندلعت المواجهات عقب منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين داخله.

وشارك مستوطنون بالاعتداء على المقدسيين، وهاجموا المواطنين في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى.

وفي قطاع غزة، أصيب الليلة الماضية ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، فيما قصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدة مناطق ومواقع في قطاع غزة، والحقت دمارا وخرابا بممتلكات المواطنين.