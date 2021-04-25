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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|منصات إلكترونية تخدم 45 ألف سجل تجاري في المدينة المنورة

غرفة المدينة المنورة
غرفة المدينة المنورة

أطلقت غرفة المدينة المنورة عددا من المبادرات لخدمة أكثر من 45 ألف من أصحاب السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة إبان جائحة كورونا، لتحفيز البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة والمحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص في ممارسة عملها.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، إنه تمثّلت جهود غرفة المدينة في تنظيم 224 لقاءً مباشرا وورشة عمل شارك فيها 87 مختصا وحضرها 4020 مستفيداً، فيما بلغ عدد المنشورات 1755 منشورا، وتم تقديم 10684 خدمة إلكترونية.

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وأنشأت الغرفة عدة منصات إلكترونية ساهمت في تسهيل منظومة العمل في القطاع خلال الجائحة, حيث بلغ عدد الخبراء المسجلين في منصة "خبراء" 67 خبيراً شملت 20 قطاعاً الذي بلغ عدد الزيارات لها 3575 زائراً، في حين بلغ عدد المستفيدين من منصة "إرشاد" أكثر من 10 آلاف زائر، كما تم الترويج لـ 2243 فرصة استثمارية من خلال اللقاءات المباشرة وتسجيل 130 فرصة استثمارية في منصة "استثمارات المدينة".

 

وبلغ عدد المنشآت المسجلة في منصة "سوق المدينة الالكتروني" 1009 منشآت تداولت 770 منتجاً، إضافة إلى رفع فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة العمل للاستثمار في القطاعات الواعدة، ومبادرات الغرفة في أسبوع ريادة الاعمال العالمي.

 

السجلات التجارية غرفة المدينة المنورة البيئة الاستثمارية اقتصاد السعودية مال واعمال

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