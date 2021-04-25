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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خط ساخن لتلقى شكاوى زيادة تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ناشدت وزارة التنمية المحلية  ، المواطنين  بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع  لتقديم اي شكوي في حالة زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين،   وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ":  www.facebook.com/sotakmasmwo  ورقم الخط الساخن : "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار.
ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن 
وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين.

وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة  تعريفة الركوب أو تقسيم  خطوط السير .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات  بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات .

وزير التنمية المحلية غرفة العمليات النقل الجماعي مبادرة صوتك مسموع أسعار البنزين

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