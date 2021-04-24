انطلاق فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بثقافة السويس

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي شهر رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس والتى تستمر حتى يوم ٢٠ رمضان.

أقيم علي مسرح قصر ثقافة السويس عرض فني أونلاين لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد أبو صالح.

وقدمت الفرقة عدة تابلوهات استعراضية مستوحاة من التراث البورسعيدي علي أنغام السمسمية منها "الصياد، شباب البحر، أه ياللي، الخلالة، الصعيدى، بتغنى لمين، الحجالة، النوب"،

وشهدت نقابة المحامين بالسويس عرض فني لفرقة الريس كابوريا، وقدمت الفرقة عدة أغانى متنوعة مستوحاة من التراث السويسي علي أنغام السمسمية منها "سويسيات غناء جماعي، ويا ريس البحرية، ويا ليل أن، وغني يا سمسمية"، بجانب أمسية شعرية شارك فيها الشاعر حاتم مرعي والقى قصيدة العاشر من رمضان، أعقبها فقرة أراجوز للفنان سيد السويسي، فقرة تنوره للفنان إيهاب أبو زيد،.