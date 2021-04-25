عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم ورشا تدريبية أونلاين لطلابها .. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

دائما ما تسعى كلية الاعلام جامعة القاهرة ، بالقيام بعمل دورات تدريبية وورش عمل للطلاب لمساعدتهم فى الدخول إلى سوق العمل، ومنذ تحول الدراسة اونلاين لم يمنع هذا كلية الإعلام عن التوقف بمثل هذه الدورات.

 

txt

بالتزامن مع فتح باب الترشح لمنصب الرئيس .. تعرف على رؤساء جامعة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن


وفى نفس السياق ، نظم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلام ورشا تدريبية أونلاين للطلاب تحت اسم "edufi career" وشعار "من غير ورقة وقلم"   في عدة مجالات منها : 
‏Digital marketing 
‏Motion graphic
‏graphic design 
‏Photography  

تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف عام الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

 

txt

الخشت يترشح لرئاسة جامعة القاهرة فترة جديدة .. و«صدى البلد» يرصد إنجازاته

ومن الدورات التي قد نظمتها كلية الإعلام  دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .


وفى هذا التقرير ننشر أهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :


- كيفية اختيار موضوع البحث
- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والأهداف - التساؤلات والفروض "
- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الإجرائية "
- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الأهداف والتساؤلات
- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع
- أخلاقيات الكتابة العلمية
- كيفية استخدام بنك المعرفة

ترشيحاتنا

مقتل مسئول روسي رمياً بالرصاص خلال رحلة صيد .. تفاصيل

ميريهان حسين تخطف الأنظار بـ القفطان المغربي

دون خسائر.. انفصال عربة من قطار أبوقير أمام مزلقان المعمورة بالإسكندرية

مدبولي يصدر قرارًا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طواريء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف .. اعرف الإجابة الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف .. اعرف الإجابة الشرعية

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ