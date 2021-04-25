إعلام القاهرة تنظم ورشا تدريبية أونلاين لطلابها .. تفاصيل

دائما ما تسعى كلية الاعلام جامعة القاهرة ، بالقيام بعمل دورات تدريبية وورش عمل للطلاب لمساعدتهم فى الدخول إلى سوق العمل، ومنذ تحول الدراسة اونلاين لم يمنع هذا كلية الإعلام عن التوقف بمثل هذه الدورات.



وفى نفس السياق ، نظم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلام ورشا تدريبية أونلاين للطلاب تحت اسم "edufi career" وشعار "من غير ورقة وقلم" في عدة مجالات منها :

‏Digital marketing

‏Motion graphic

‏graphic design

‏Photography

تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف عام الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

ومن الدورات التي قد نظمتها كلية الإعلام دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .



وفى هذا التقرير ننشر أهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :



- كيفية اختيار موضوع البحث

- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والأهداف - التساؤلات والفروض "

- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الإجرائية "

- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الأهداف والتساؤلات

- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع

- كيفية التوثيق العلمى للمراجع

- أخلاقيات الكتابة العلمية

- كيفية استخدام بنك المعرفة