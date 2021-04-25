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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| نرمين الفقي بصحبة محمد رياض وبيومي فؤاد من كواليس "النمر"

مسلسل النمر
مسلسل النمر

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل النمر، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت نرمين الفقى بصحبة النجم محمد رياض وبيومي فؤاد والفنان أحمد حلاوة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.


وتشارك الفنانة نرمين الفقي، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن ، الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.


مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

بيومي فؤاد محمد امام التواصل الاجتماعي الفنانة نرمين الفقى محمد رياض نرمين الفقي كواليس بيومي فؤا

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