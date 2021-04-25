شاهد| نرمين الفقي بصحبة محمد رياض وبيومي فؤاد من كواليس "النمر"

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل النمر، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت نرمين الفقى بصحبة النجم محمد رياض وبيومي فؤاد والفنان أحمد حلاوة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



وتشارك الفنانة نرمين الفقي، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن ، الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.