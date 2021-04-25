ضم نجم انتر ميلان للقائمة الأولية لمنتخب الأرجنتين في الأولمبياد

تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن ضم لاوتارو مارتينيز نجم نادي انتر ميلان الايطالي لقائمة راقصي التانجو ببطولة اولمبياد طوكيو.



وقال باتيستا في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " وضع مارتينيز هو نفس وضع ميسي وأجويورو وهو متواجد مع المنتخب الأول ومرشح للتواجد معنا في طوكيو".



وتابع "ممكن ان يتواجد لاوتارو في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي، لكن انه ينضم بشكل نهائي هذا أمر لم يتم الاستقرار عليه".



وأضاف "سيتم التواصل مع ناديه انتر ميلان أولًا والمنتخب الأول من أجل تحديد موقفه".