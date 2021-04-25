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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقها بساعات

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Vivo V21 5G

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Vivo V21 5G

كشفت تسريبات جديدة مواصفات سلسلة هواتف vivo V21 من شركة فيفو الصينية، وذلك قبل إطلاقها بساعات فى عدد من الدول فى ماليزيا، ثم إطلاقها يوم 29 أبريل القادم فى الهند ، وبعدها بأيام قليلة فى الأسواق العالمية، حيث ستأتي الهواتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Vivo V21 5G من فيفو ستأتي بكاميرات سيلفى فائقة الدقة، حيث تبلغ دقتها 44 ميجابيكسل، وهى الهواتف الأولى من نوعها التي تطلقها فيفو بهذه الدقة. 

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وإلى جانب الكاميرا السيلفى ستحصل هواتف Vivo V21 5G  على 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل ، مع مستشعر فائق الدقة ب 13 ميجا بيكسل ومستشعر للعمق 2 ميجا بكسل.  

 

وستأتي هواتف Vivo V21 5G من فيفو بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض+ FullHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وستعمل هواتف Vivo V21 5G من فيفو ، بواسطة معالج من نوع HELIO G80، مع  ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.  

 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Vivo V21 5G من حوالى 279 يورو أى ما يعادل حوالى 5200 جنيه مصري . 
 

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