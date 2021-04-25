ضبط 4 أشخاص استولوا على أرض ملك شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لأحد الأشخاص يتضرر من آخرين لقيامهم بالاستيلاء على قطعة أرض ملك شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربيه من (أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) بتضرره من ( 7 أشخاص، مقيمين بذات القرية) بإنزال "الأغنام" خاصتهم بالأرض الزراعية الخاصة بالمبلغ وشقيقه وإتلاف محصول القمح، واستيلائهم على جزء من قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تسليم المُبلغ أرضه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.