إيران ترفض خطة أمريكية لرفع العقوبات

نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني في مباحثات فيينا بمشاركة الولايات المتحدة، إن إيران لن تقبل الخطة الأمريكية لرفع العقوبات عن طهران تدريجياً.

وقال المصدر إن "سياسة إيران في قضية رفع العقوبات الأمريكية لم تتغير، ويتعين رفع جميع أشكال الحظر".

وأضاف أن إيران تشدد على ضرورة رفع العقوبات التي أعيد فرضها على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع أن إيران أكدت مرارا أنها لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة رفع العقوبات "خطوة بخطوة..ذلك غير مدرج على جدول أعمالها".