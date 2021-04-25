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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحفظ في الثلاجة .. فايزر تعلن عن نسخة جديدة من لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت شركة فايزر استعدادها لإنتاج نسخة جديدة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"،يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية المعتادة، بدلًا من -70 درجة حاليًا هذا الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي ألبير بورلا للشركة إنه متفائل بشأن قدرة اللقاح على مواجهة المتحور الهندي لـ"فيروس كورونا"، مدافعاً عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة.

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وأضاف:"لدينا بيانات عن المتحور البريطاني المنتشر وتبلغ فعالية اللقاح ضدها 97%، وفي جنوب أفريقيا، اللقاح فعال ضد المتحور المحلي بنسبة 100%. وتظهر البيانات من البرازيل أنه يؤمن على نحو جيد جدًا، وبالنسبة للمتحور الجديد الذي رُصد في الهند، ليس لدينا أي بيانات، لكنني متفائل بشأن قدرتنا على السيطرة عليها، وطورنا عملية تتيح الحصول على لقاح فعال في خلال 100 يوم من ظهور متحور يمثل مصدر قلق، وأنا مرتاح لهذا الهدف الصعب، نظرًا لفعالية تقنية الحمض النووي المرسال".

وأكد أن النسخة الجديدة من لقاح فايزر في أوروبا لبقية العالم بسبب صعوبة التخزين في -70 درجة مئوية.

وتابع:"نأمل الأيام القادمة صياغة عقد جديد مع الاتحاد الأوروبي (مقابل 1.8 مليار جرعة)، وإذا حصلنا عليه، فسنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات هنا في أوروبا، بما في ذلك مكونات اللقاح. وسنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات التي ينص عليها هذا العقد".

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